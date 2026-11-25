Samuel Lago, alcalde de Cambados, en un Pleno Gonzalo Salgado

Cambados acoge mañana un Pleno que se prevé tenso por las dos mociones presentadas por el Partido Popular. La primera, para reprobar al alcalde, Samuel Lago, por la convocatoria de un Pleno extraordinario en horario incompatible con los compromisos laborales para aprobar los festivos locales de 2027, para los que no había un acuerdo entre el gobierno en minoría y la oposición. La segunda, relativa a la campaña informativa para evitar que los vehículos estacionaran en calles peatonales y encima de aceras en el casco urbano.

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Con respecto a la reprobación, Lago considera la propesta “fóra de lugar” al ser “exclusivamente partidista” y no tener “o máis mínimo interese para os veciños de Cambados”. “Acúsanme a min de convocar un Pleno para alterar a maioría” de la Corporación, cuando “eles retiraron a moción” en la anterior sesión “porque non tiñan os votos suficientes para aprobarla e agora vólvena a elevar”, censura Lago. “Acúsanme a min de algo que paradóxicamente eles practican agora en este Pleno para ter os votos suficientes”.

Su reprobación, para la que será necesario el voto del PP y del independiente José Ramón Abal, no será la única cuestión delicada, ya que el PP también llevará al Pleno una moción sobre la campaña informativa sobre el aparcamiento en el casco urbano. Una cuestión que ha movilizado ya a varios vecinos, que han hecho un llamamiento en redes sociales para asistir al Pleno a mostrar su posición contraria.

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Lago recalca que “non se fixo ningunha nova prohibición nin normativa”, simplemente “a Policía local iniciou unha campaña de información en vistas das críticas” recibidas por parte de vecinos que no podían acceder a sus viviendas por los vehículos sobre las aceras y también “do propio PP”. En este sentido, el alcalde reivindica así que en esas zonas, algunas de ellas peatonales, ya no se podía estacionar.