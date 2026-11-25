Representantes populares, en la Praza de Abastos Cedida

El cabeza de lista del PP al Congreso, Julio García Comesaña, y la portavoz popular en Cambados, Sabela Fole, visitaron ayer la Praza de Abastos, donde llamaron al voto en las elecciones del 29-N. Así, Camesaña advirtió de que “o PSOE segue teimando con acabar con toda a actividade mariñeira do litoral do municipio” por su oposición contra la Lei do Lioteal de Galicia, “xa que lle supoñía perder gran parte do control en detrimento da Xunta e dificultaba as súas pretensións de laminar a nosa costa”.

Por su parte, Fole tachó de “ataque frontal” contra los cocederos, depuradoras de marisco e industria marinera de Cambados tras el recurso, “pero non podemos confiarnos porque os socialistas seguen empeñados, en aras dunha transición ecolóxica mal entendida.