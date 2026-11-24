Pintadas la parroquia Cedida

El Concello puso en marcha en las obras de asfaltado del vial de acceso al núcleo de Pardiño, en la parroquia de Vilariño. Las obras cuentan con un presupuesto de 58.364 euros, financiados a través de la Agader y cuentan con un plazo de ejecución de dos meses.

Pintadas en la sede Cedida

La actuación consistirá en la mejora de un tramo de 344 metros del acceso a Pardiño, desde la EP-9501. Un vial que en la actualidad presenta una sección muy estrecha, por lo que se proyecta el entubado y hormigoneado de las cunetas, paara ahcerlas transitables, permitiendo así ganar ancho en distintos puntos del recorrido. Además, se ejecutarán rampas para facilitar el acceso a las fincas y se asfaltará.