Fachada de la Audiencia de Pontevedra Gonzalo Salgado

La Audiencia de Pontevedra ha ratificado un auto del Juzgado de Cambados que deniega una orden de protección cautelar solicitada por una saliniense con su expareja. La mujer presentó denuncia el pasado 14 de agosto, cuando supuestamente el acusado se presentó en su domicilio y, poco después, se encontró las ruedas de su vehículo, estacionado en el garaje, deshinchadas. Sin embargo, la denunciante señaló también una situación de acoso previo, con llamadas reiteradas, hasta setenta en un día, y mensajes amenazantes a través de wasap, en los que le dice que “aunque sea lo último que haga voy a amargarte la vida”.

En el atestado, instruido por la Guardia Civil de Cambados, el riesgo que se valora por parte del Sistema de valoración policial VioGen es un riesgo medio que según el evaluador de la Guardia Civil eleva a riesgo alto. Sin embargo, tanto el Ministerio Fiscal como el Juzgado cambadés conclueron que los hechos denunciados “no rebelan una especial intensidad en este concreto momento”. “Afirmar que quien llama setenta veces es una persona que “no está bien” no es suficiente para verificar esta situación de riesgo objetivo”, recoge el auto, que no obstante, señala la posibilidad de establecer medidas cautelares en otro punto de la instrucción.