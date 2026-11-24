Hermanamiento entre el Capítulo del Albariño y la Confraria dos Vinhos do Douro, en 2024 Gonzalo Salgado

El canciller del Capítulo Serenísimo del Albariño, Pedro Piñeiro, ingresó el pasado fin de semana en la Confraría dos Vinhos do Douro, en Portugal, la primera región vitivinívola demarcada del mundo y patrimonio de la humanidad. Institución con la que el Albariño ya se hermanó en 2024.

Investidura de Piñeiro en el acto oficial Cedida

Piñeiro suma así otro capítulo a su extenso currículo como valedor gastronómico, ya que pertecene, además del Capítulo del Albariño, a más de 45 cofradías enófilas y gastronómicas de España y Portugal, entre ellas vinos de Oporto, Alentejo, Madeira, Lisboa, Vinhos Verdes y Alvarinho, Carcavelos y Algarve, en Portugal y de Rioja y Ribera del Duero, por ejemplo, en España.