La asociación de vecinos de O Batuqueiro quiso denunciar públicamente la aparición de pinturas vandálicas durante los últimos días en la sede del colectivo. El presidente, Ricardo López, se reunió el pasado sábado con el alcalde, Samuel Lago, que continúa con su gira de atención vecinal en las parroquias y que volvió a condenar enérgicamente todo tipo de actos vandálicos que sufren los espacios públicos, como ocurrió en este caso en Vilariño.

Precisamente en la parroquia el Concello inició este mes de noviembre una campaña de concienciación y sensibilización en los centros de educación, con el objetivo de calar en las nuevas generaciones la importancia de cuidar por el patrimonio de todos. La idea surgió desde el propio centro de Vilariño, pero el gobierno local tiene intención de trasladarla a otros colegios e institutos de Cambados. Especialmente, después del destrozo de los baños públicos instalados en el complejo de Torrado, donde el Concello ya trabaja para instalar videovigilancia.