Descarga de vieira, en la lonja de Tragove Gonzalo Salgado

El futuro de la campaña de la vieira es todavía incierto. La Consellería do Mar realizó el pasado mes de octubre muestreos para analizar el estado del bivalvo en la Ría de Arousa, después del descalabro de la campaña de 2025, cuando apenas se pudo extraer menos de una tonelada de producto, en tres jornadas. Unos análisis que todavía está analizando el departamento autonómico, que ha comunicado a la Cofradía de Cambados su intención de mantener una próxima reunión para valorar la futura campaña.

Por ello, el patrón, Alejandro Pérez, lamenta que el inicio de la extracción puede dilatarse hasta mediados de diciembre. Además, a falta de conocer los datos sobre el estado del recurso en la Ría, Pérez explica que el éxito de producción de la campaña de la volandeira complicará también que las embarcaciones quieran abandonar su extracción por la vieira, a no ser que las previsiones de cantidad sean muy buenas, algo que hace años que no ocurre. De hecho, el patrón celebra el buen estado de la volandeira en la Ría, que aunque ha sufrido un descenso en la facturación con respecto a 2025, ha experimentado un ligero repunte de los precios medios en la última semana, lo que hará complicado sumar una flota numerosa para la vieira.