Eviscerado de vieira en la planta de Porto de Cambados Mónica Ferreirós

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ratificado la condena de dos años y medio de cárcel para el exgerente de Porto de Cambados, que tendrá que indemnizar a la empresa de eviscerado y comercialización de vieira de la Cofradía por 36.563 euros, por un delito de apropiación indebida.

Así pues, el Tribunal confirmó la sentencia previa de la Audiencia Provincial, que señalaba que el exgerente “llevó a cabo una gestión descuidada y muy poco diligente, debido en gran parte a su falta de preparación y conocimientos para el ejercicio de las funciones encomendadas”, pero, además, se “extralimitó en el ejercicio de aquellas funciones” e imputó “gastos particulares a cargo de la empresa en su propio beneficio”. Ante ello, el condenado presentó un recurso alegando vulneración de la presunción de inocencia, una rebaja en la pena impuesta y una aplicación del tipo penal incorrecta. Todos ellos rechazados por el TSXG.

Así pues, los magistrados señalaron que la sentencia de instancia “realiza una labor valorativa sumamente rigurosa, exhaustiva y metodológica”. Así pues, fallaron que las pruebas acreditan que “no nos encontramos ante un mero desorden contable o una gestión negligente”, sino “ante partida perfectamente indivualizadas, cuantificadas y acreditadas de disposición definitiva, en beneficio propio” por un total de 36.563 euros, pese a que la Cofradía le llegaba a imputar hasta 200.000 euros.

Así, el fallo fija en 4.045 y 714 euros las ventas en efectivo y los albaranes no facturados, respectivamente. En cuanto a los gastos particulares cargados a la empresa, la cuantía llega a 26.561 euros en conceptos de combustible, dietas, multas o reparaciones mecánicas, entre otras. “Se ha constatado que se trata de consumos netamente personales ajenos a la actividad empresarial de comercialización de vieira”. Tales como compras en jugueterías, suscripciones, reparaciones particulares y multas derivadas de la falta de identificación de conductor. Asimismo, también contabilizan 5.240 euros por desvíos de fondos a la cuenta de su esposa, que fue absuelta de los delitos que le atribuía el Ministerio Fiscal y la acusación particular, realizada por la propia Cofradía.

Perjuicio económico

Los hechos se remontan entre los años 2019 y 2022, cuando el condenado, con iniciales J.S.L., cuando era gerente de la empresa de la vieira. El fallo reconoce así la apropiación indebida de más de 36.500 euros, aunque lo absolvió de un delito de administración desleal que también le imputaban tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular por los perjuicios económicos causados a la empresa. Así, la Audiencia entendió que no ha quedado acreditado que el acusado “hubiera actuado con pleno conocimiento del prejuicio que podría ocasionar al patrimonio administrado” debido a su presunta carencia de conocimiento en contabilidad en el momento de su contratación, según él mismo testificó.

Con todo, el fallo todavía no es firme ya que todavía cabe casación de apelación ante el Tribunal Supremo.