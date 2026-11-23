El alcalde, Samuel Lago, y la portavoz popular, Sabela Fole, en un acto de prensa Mónica Ferreirós

El Concello de Cambados acogerá el próximo jueves, día 26, el Pleno ordinario del mes de noviembre. Una sesión en la que el Partido Popular recuperará la moción para buscar el apoyo de la Corporación para reprobar al alcalde, Samuel Lago, por la polémica de los festivos locales. La propuesta —tachada previamente como “tomadura de pelo” por parte del regidor socialista— esta prevista para debatirla en la sesión del pasado mes de septiembre, pero los populares retiraron la moción a última hora al estar ausente una de las concejalas de la formación, lo que haría imposible conseguir la mayoría para aprobarla.

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Así pues, el Partido Popular recupera ahora la proposición, que se basa en la convocatoria de la sesión extraordinaria para el visto bueno de los festivos de 2027. Con ello, la formación defiende que el alcalde trató de “variar a representatividade do pleno buscando fórmulas orientadas a impedir a normal participación dos concelleiros na vida pública e na defensa dos intereses dos veciños de Cambados”.

Por ello, los populares buscarán el apoyo del edil independiente, José Ramón Abal, para tener el visto bueno del Pleno para reprobar oficialmente al alcalde. Así, en la moción que se presentará en la sesión, señala que, ante la falta de consenso entre el gobierno en minoría y la oposición, el alcalde decidió “saltar por riba da democracia ninguneando a representatividade do Pleno cunha convocatoria urxente en horario laboral para tratar de sacar adiante a súa proposta unilateral pola incomparecencia dalgúns concelleiros da oposición por cuestións de traballo”.

Limitaciones de aparcamiento

No será la única propuesta que llevarán los populares a la sesión, que tratarán también de aprobar una moción relativa a la regulación, señalización y búsqueda de alternativas de estacionamiento en el casco urbano tras la campaña de concienciación emprendida por el Concello para recordar la prohibición de aparcar en aceras y calles peatonales en zonas del centro y de San Tomé.

La nueva ordenanza de tráfico habilitará zonas de plazas para residentes y paradas con tiempo limitado Más información

Una cuestión que ha levantado críticas de algunos residentes, que echan en falta alternativas y una mayor señalización de los límites entre aceras y zonas donde está permitido aparcar en estas calles. Una campaña de sensibilización que, además, va acompañada por la redacción de una ordenanza de tráfico, con la que se planea habilitar zonas con estacionamiento único para residentes en el casco urbano o con tiempo limitado.

Represa de Cabanelas

La orden del día incluye también una moción del grupo de gobierno, a instancias de agrupaciones ecologistas, para instar a la Xunta a obligar a los promotores de la obra de la represa de Cabanelas a reparar “os danos ambientais que supón” la construcción y se “repoña a legalidade no entorno” y promover “unha alternativa de abastecemento á Illa da Toxa e garantir a circulación dos peixes”.

La propuesta ha sido debatida en el Pleno de Ribadumia y las agrupaciones ecologistas tienen intención de llevarla también a Vilagarcía, Vilanova, Meaño y Meis, para debatir sobre la pertinencia de la obra de ampliación de la represa de Cabanelas. “Estes concellos benefícianse do río Umia para abastecer as súas necesidades de auga, por iso todos deben velar pola súa saúde e a todos afecta o impacto creado pola represa de Cabanelas, en Ribadumia”, señalaron en un comunicado desde el Colectivo Ecoloxista do Salnés.

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Vivienda

La sesión plenaria servirá también para debatir sobre vivienda, de la mano de Somos. La formación presentará una moción para proponer la declaración de Cambados como zona de mercado residencial tensionado ante el alza de los precios y la falta de oferta. Además, Somos pedirá la redacción de una ordenanza para regular las viviendas de uso turístico y solicitar a la Xunta construcción de vivienda público. Por último, instará a la Sareb que dedique a alquiler social a once inmuebles que la sociedad tiene en su propiedad en el municipio del albariño.