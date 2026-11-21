Viviendas en la Rúa Real de Cambados, en una imagen de archivo Mónica Ferreirós

La vivienda se ha erigido como una de las grandes preocupaciones de los españoles en los últimos años ante el aumento de los alquileres y de la compraventa de inmuebles. Una crisis estatal de la que Cambados no es ajena. Así lo sostiene Somos, que llevará al próximo Pleno ordinario una moción sustentada en cuatro ejes: una propuesta para declarar al municipio como zona tensionada, instar a la Sareb a que destine a alquiler social las once viviendas que tiene en Cambados, reclamar a la Xunta de Galicia la construcción de vivienda pública en la villa y una ordenanza para regular las viviendas de uso turístico.

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Así pues, el portavoz de Somos, Tino Cordal, llevará a la sesión plenaria del próximo jueves un acuerdo para que el Concello inicie la solicitud de declaración de zona de mercado residencial tensionado ante el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). La formación reivindica así que la villa cumple las dos condiciones necesarias para esta declaración: que el precio medio de la hipoteca o del alquiler supere el 30% de los ingresos medios de los hogares y que dicha cuantía haya aumentado en los cinco años anteriores un 3% o más por encima del IPC.

“Nos últimos anos a evolución do prezo da vivenda en Cambados, tanto para a compra coma en réxime de aluguer, tense encarecido notablemente, facendo moi difícil o acceso a unha vivenda digna para unha boa parte da poboación cambadesa”, subraya Cordal, que pedirá a la Corporación un acuerdo para esta cuestión.

Vivienda y alquiler social

También solicita reclamar ante el IGVS la construcción de vivienda pública protegida, ya que la última promoción data del 2004, cuando se concluyeron las 28 viviendas sociales de los Montes Outeiros.

Aunque las reclamaciones no se limitan al gobierno gallego, sino que también a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que posee en el municipio un total de once viviendas, según figura en su página web. Por ello, Somos propone que la Sareb, el conocido comúnmente como “banco malo”, ponga estos inmuebles en disposición del Concello para que los destine a alquiler social.

Ordenanza de las VUT

Por último, Somos pone también el foco en las viviendas de uso turístico (VUT). En este sentido, la formación incide en que su crecimiento está “afectando sensiblemente” al mercado residencial en Cambados. Por ello, insiste en la necesidad de regular “as condicións ás que se debe someter este tipo de actividade económica e a conseguinte aplicación das taxas que a ordenanza estableza”.

Cabe señalar que este mercado ha registrado una variación interanual positiva de un 18,1%, hasta un total de 189 VUT en el municipio según el Observatorio de Vivienda Turística.