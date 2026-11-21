Botellas de Paco & Lola Cedida

La bodega Paco & Lola celebra esta tarde su tradicional comida de confraternidad, en el que volverá reunir a cientos de familias socias y trabajadores para celebrar el fin de vendimia, tras un año lleno de reconocimientos y premios internacionales.

Un año, el de 2026, en el que la bodega saliniense celebra su XXI aniversario como una de las referencias del sector vitivinícola. La meañesa coge así el testigo de las otras dos grandes cooperativas de la comarca, Martín Códax y Condes de Albarei, que celebraron el pasado mes de octubre sus respectivas comidas de confraternidad para celebrar el final de una cosecha que ha vuelto a ser muy cuantiosa.

En total, la Denominación de Orixe Rías Baixas registró este año 46,85 millones de kilos provisionales frente a los históricos 47,5 millones de 2025, siendo una de las cosechas más cuantiosas de la DO. Un trabajo que ayer celebró la bodega de Paco & Lola, que confía que esta nueva añada le acompañe el mismo éxito de las de 2024 y 2025.