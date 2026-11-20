Os Premios Martín Códax da Música lanzarán unha xira con bandas gañadoras por Galicia
O Culturgal e Músicas ao Vivo organizan o próximo sábado 28 de novembro un concerto que incluirá a gañadores dos Premios Martín Códax da Música e que será o primeiro dunha xita que levará as bandas participantes por toda Galicia. Será no Pazo de Cultura de Pontevedra, a partir das nove da noite e as entradas xa están á venda, por 13 euros, en ataquilla.com.
Solo en 2025, el ahorro alcanzó alrededor de 30 toneladas de CO2, una cifra similar a la prevista para este 2026, pendiente todavía del cierre definitivo del ejercicio. A esta producción energética propia se suma la electricidad adquirida con garantía de origen 100% renovable, de manera que toda la energía consumida por la bodega procede también de fuentes limpias.
A vontade é que este concerto sexa unha data fixa no calendario musical para darlle máis visibilidade cada ano aos grupos gañadores dos Martín Códax”, explicou Camilo Franco, director do Culturgal. Unha oportunidade que destacaron na presentación do concerto as bandas participantes.