Entrada a las instalaciones deportivas Mónica Ferreirós

El Concello de Cambados, en colaboración con el Club Boxeo Umia, organizanmañana una velada de boxeo desde el pabellón del colegio de San Tomé. Será el primer acto público en las instalaciones deportivas tras la acometida de diversas mejoras y el acondicionamiento del centro, tras una inversión superior a los 160.000 euros, financiada de forma íntegra por la Diputación de Pontevedra.

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Un proyecto que incluyó mejoras en equipamientos, gradas, vestuarios y carpinterías. Así, el alcalde, Samuel Lago, confirmó que el grueso de las obras ya se han completado a falta “duns últimos flecos” en los baños, aunque ya se ha concluido la actuación en los espacios de uso público.

En concreto, los trabajos consistieron en la dotación de nuevo equipamiento y actuación en la carpintería interior y exterior, con la instalación de puertas técnicas abatibles y con la sustitución de la puerta de emergencia. También en mejoras en cierres y en las gradas, donde se instalaron nuevos asientos y se realizaron cuatro zonas de escaleras. Además, se instaló una cortina separadora metalizada, la reposición del pavimento con la instalación de uno nuevo, el acondicionamiento de vestuarios, nuevo sistema de megafonía y la sustitución del alumbrado por lámparas de tecnología led.

Otras actuaciones

El Concello completa así una nueva puesta a punto de las instalaciones deportivas municipales, tras abordar también este año la cubierta de las gradas de Burgáns. Pendiente tiene todavía la reforma del pabellón de O Pombal, cuyo estado ha avivado las críticas recientemente, a falta del proceso de licitación.

La velada de boxeo será a partir de las 20:30 horas, con un total de diez combates.