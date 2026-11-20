Botella de vino de Condes de Albarei, con la Torre de San Sadurniño de fondo Cedida

La cooperativa Condes de Albarei ha puesto en valor su compromiso con la sostenibilidad, tras dar nuevos pasos hacia un modelo de producción más respetuoso con el medioambiente, en el que la eficiencia energética, el aprovechamiento de los recursos, el reciclaje y el cuidado del viñedo desempeñan un papel fundamental.

Así, la bodega ha conseguido evitar en los últimos años la emisión de 135 toneladas de CO2 a la atmósfera, una cifra que equivale a la capacidad de absorción de 6.000 árboles. Solo en 2025, el ahorro alcanzó alrededor de 30 toneladas de CO2, una cifra similar a la prevista para este 2026, pendiente todavía del cierre del ejercicio. A esta producción energética propia se suma la electricidad adquirida 100% renovable, de manera que toda la energía consumida por la bodega procede de fuentes limpias, según recalcan desde la cooperativa.

De igual modo, desde Condes subrayan su contribución con el reciclaje: en 2025, se registraron 931.000 kilos de vidrio, 57.750 kilos de cartón, 7.000 kilos de corcho y 1.750 kilos de aluminio. En conjunto, estas cifras representan cerca del millón de kilos de materiales reciclados, favoreciendo el aprovechamiento de los recursos y la reducción de residuos.