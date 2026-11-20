Noelia Gómez, concejala Deportes, junto al portavoz de Somos, Tino Cordal Gonzalo Salgado

La Concejalía de Deportes, dirigida por Noelia Gómez, anunció el reparto de cerca de 80.000 euros en ayudas al deporte local a favor de dieciocho clubs y cinco deportistas de élite, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva en el municipio.

En cuanto al reparto de fondos, entre los beneficiados, el Club Juventud Cambados recibirá 18.045 euros, casi 3.000 euros más que el pasado ejercicio. También el Clube Voleibol XAV Cambados supera la marca de los cinco dígitos con un total de 14.121 euros.

El resto de entidades deportivas que recibirán las ayudas son: el Xuven de Baloncesto recibirá 9.369 euros; el Club Atletismo Cambados, 6.525; el Club de Piragüismo, 5.721; el Gran Jeté de gimnasia rítmica, 4.305; el Club Seonbi, 3.753; el Club de Tenis, 3.393; el Sete Pías Pádel, 2.769; Cambados Tenis de Mesa, 2.541 euros; el Clube Mariño Salnés, 1.629; el CF Beiramar, 1.545; el Veteranos Cambados, 825; misma cantidad de la que se beneficiará el Racing Cambados Veteranos, con 825 euros; el Veteranos Castrelo, 813; el Veteranos Albariño, 849, el Vateranos Vilariño, 777 y el Inclusion On-Track Racing Team recibirá otros 692 euros.

No entra en el reparto la Asociación Vela Tradicional de Cambados, al no encuadrarse dentro del tipo de actividades subvencionables, según la resolución. En cuanto a los deportistas de élite, recibirán la ayuda un total de cinco, con un desembolso total por parte del Concello de 1.496 euros.