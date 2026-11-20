Elementos instalados en el entorno de la antigua escuela unitaria Cedida

Las demandas realizadas en el seno de la nueva directiva de la asociación de vecinos O Batuqueiro de Vilariño están dando sus frutos, comenzando por las mejoras en la escuela unitaria de Covas de Lobos, donde se reformará los baños, para ser adaptados a su uso por adultos, y se acondicionará su entorno, con especial dedicación en el parque infantil.

Allí, el Concello ha puesto en marcha una reposición de los elementos de juego infantil que estaban en mal estado y se ha habilitado un parque biosaludable pensado para que las personas mayores de la parroquia puedan realizar actividades de gimnasia. “Esta combinacion de xogos fan posible que estas instalacións se aproveiten para dar un mellor servicio de ocio aos veciños”, señala a través de las redes sociales el nuevo presidente de la asociación vecinal, Ricardo López.

Así pues, tras el acondicionamiento del parque y del entorno de la escuela unitaria, el Concello sigue avanzando con las reformas interiores en los aseos.

Estas demandas fueron trasladadas por la asociación en una reunión mantenida con el edil de Cultura, Ensino e Patrimonio, Liso González, tras una ronda de contactos entre la entidad y miembros del gobierno local.