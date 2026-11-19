Alumnos y profesores regresaran al centro, poco antes de las dos de esta tarde, tras el desalojo en la Praza de Fefiñáns | Mónica Ferreirós

El IES Cabanillas de Cambados fue desalojado esta mañana por un aviso de bomba que, todo parece indicar, sería el enésimo caso de alerta falsa recibida en varios centros educativos en diferentes lugares de Galicia en los últimos días. Otro correo análogo, con la misma amenaza, se recibió esta mañana también en el IES Francisco Asorey. En este caso, se optó ya por no desalojar el centro, al comprobar que se trataba del mismo texto, al que ya no se le deba credibilidad. En cualquier caso, ambos institutos fueron peinados por especialistas en explosivos, por seguridad.

Fuentes oficiales confirman tanto la recepción de los mensajes de amenaza, como el traslado de agentes GEDEX de la Guardia Civil, que este mediodía inspeccionaron ambos edificios. Se trata de un protocolo de seguridad para descartar todo riesgo, aunque desde la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra indican que las alertas como las recibidas hoy en estos centros cambadeses no tienen "credibilidad", pero se actúa siempre "por precaución".

Tanto alumnos como personal docente y resto de profesionales del Cabanillas fueron evacuados a la Praza de Fefiñáns. Alguno de los alumnos se trasladaron a centros próximos donde tienen otros familiares, en espera de sus padres. Las autoridades confirman que en el Asorey ya no fue necesario desalojar. Mientras, la comunidad del Cabanillas pudo regresar ya al centro minutos antes de las dos de esta tarde.

Los mensajes de este tipo se suceden estos días con más avisos. Así, esa mañana se recibió otro de estos correos en el IES Pedro da Auga en Ponteareas.