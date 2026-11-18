Lonas, toallas y cubos se concentran en los laterales de las instalaciones para evitar que la pista se moje D.A.

Que el pabellón de O Pombal se hace aguas no es ninguna sorpresa. El Concello es consciente de ello y ya cuenta con un proyecto y subvención de la Diputación de 161.472 euros para la sustitución de la cubierta y renovación del pavimento deportivo. Sin embargo usuarios del recinto y también desde la oposición lamentan la espera —que acumula ya tres años de retraso— para una reforma que consideran urgente. Así, con el paso de las lluvias de las últimas semanas, O Pombal ha tenido que tirar de toallas y cubos que puedan recoger el agua que se filtra por una cubierta que ha agotado sus años de vida.

La idea era poder sacar a licitación la obra este mismo verano, pero a estas alturas de noviembre el proceso todavía no se ha iniciado, en buena medida por la acumulación de trabajo en el departamento de contratación. Ante estos retrasos, hay un “deterioro total e absoluto” en las instalaciones, según denuncia la portavoz popular, Sabela Fole.

En este sentido, la líder de la oposición recuerda que a estos retrasos se suma la pérdida de una subvención anterior de la administración provincial de 88.000 euros para la sustitución de la cubierta, que ya pretendía realizarse en 2024. Una situación que Fole vincula a la “desidia, abandono e falta de xestión” del gobierno local, con una “pérdida continua de subvencións e na que nada se acomete en prazo”, lamenta la popular.

Dificultades para los clubs

Así, a día de hoy, “O Pombal non é que siga como estaba, senón que peor”. “Foi terrible ver esta fin de semana mantas no chan e cubos recollendo a auga” ante las filtraciones de agua en la cubierta y la condensación, que anegan especialmente el lado de enfrente de las gradas. La pista, no obstante, sí se ha mantenido en condiciones y se ha podido practicar los entrenamientos con normalidad, aunque la concejala lamenta las dificultades que se presentan a los clubs con unas instalaciones “inservibles” e, incluso “insalubres”, en las actuales condiciones.

Por ello, Fole reclama que se licite la reforma tras “tres anos de retrasos”. El proyecto, que cuenta con una ayuda del Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas de la Diputación, consistirá en la sustitución de la cubierta, así como la reparación y puesta en valor de los elementos interiores afectados por las filtraciones de agua.

Así pues, los trabajos previos incluirán la retirada de la cubierta actual y la limpieza y tratamiento de la estructura metálica para evitar la corrosión, y se ejecutarán diferentes mejoras en el edificio, que incluyen la reparación de ventanas y cierres y el acondicionamiento de gradas y elementos existentes. Además, en lo relativo al pavimento deportivo, se repararán diferentes zonas dañadas y se procederá al lijado, pulido y nuevo acabado adaptado a uso intensivo. Finalmente, se realizará el pintado y marcado reglamentario de las diferentes pistas deportivas de baloncesto, fútbol sala, balonmano, voleibol y minibasket, que acogen las instalaciones de O Pombal.