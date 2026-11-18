Mulleres ficticias que representan historias reais para concienciar no 25-N
O CIM da Mancomunidade lanzou unha nova iniciativa de sensibilización con cartaces que se instalarán nos concellos, centros educativos e negocios de proximidade
“Cinco mulleres inexistentes representando historias existentes”. Esa é a premisa da campaña de concienciación que pon en marcha este mes de novembro o Centro de Información á Muller (CIM) nos concellos de Cambados, Vilanova, Meis, Meaño e Ribadumia. Así, creáronse ata cinco tipos diferentes de cartaces nos que se narran historias reais de maltrato a través de cinco mulleres creadas a través de Intelixencia Artificial. Historias inspiradas en casos reais na comarca, contadas a través do anonimato, para tamén amplificar a mensaxe.
Cinco historias baseadas en cinco tipos diferente de violencia contra a muller, porque o machismo “non sempre empeza cun golpe”. Así, baixo o lema ‘Esta muller non existe. A violencia de xénero, si’, represéntase a violencia dixital —cada vez máis presente e moi vinculada á xente moza—, psicolóxica, física ou a vicaria. Así, nestes cartaces preséntase, por exemplo a Uxía Formoso, unha moza de 23 anos de Meis (nome ficticio), que recibe insultos nas redes sociais do seu ex a través dun perfil falso.
Tamén está personificada nesta campaña Marifé, unha suposta vilanovesa de 70 anos, sobre a que “os seus veciños saben que sofre malos tratos”. María Lucía, de Ribadumia, que “deixou de ver ás súas amigas porque ao seu marido non lle gustaban”. A cuarta historia é a de Bea Vilán, de Cambados, á que “o seu marido tena ameazada con facerlle dano ás súas fillas”. Pecha a campaña o relato de María Dolores, de Meaño, que con 64 anos “leva toda a vida recibindo insultos do seu marido”.
Mulleres, todas elas, que non existen na realidade, pero que representan historias que, lamentablemente, sofren a diarios persoas reais da comarca do Salnés, co obxectivo de sensibilizar sobre esta problemática social. Será a iniciativa principal do CIM comarcal, que se complementa cunha extensa programación de actividades no marco do 25-N organizada polos propios concellos.
Os cartaces habilitaranse nos edificios públicos e repartiranse outros 250 materiais de tamaño máis reducido entre os centros de ensino e os comercios, espazos de ocio e lecer e a hostelaría, así como a través das redes sociais, “para que a xente poida facer a campaña súa”, segundo explicou a axente de igualdade do CIM da Mancomunidade, Laura Seada.
Uso da IA para sensibilizar
Deste xeito, o uso da Intelixencia Artificial permite construir unha representación de historias de maltrato reais sen ter que expor as vítimas, manténdoas no anonimato, ao mesmo tempo que se convirte nunha ferramenta útil para a concienciación, poñendo rostros a casos existentes de violencia que buscan remover sentimentos e conciencias.
A campaña foi presentada na sede do CIM da Mancomunidade, situada na Rúa de Ourense en Cambados, da man da propia Seade e de Mariña Carela, presidenta; además do alcalde cambadés, Samuel Lago, e o presidente e vecipresidenta da Mancomunidade, David Castro e Sabela Fole. Ademais, tampouco faltaron concelleiras de igualdade dos cinco concellos nos que o CIM presta servizo.
Castro, precisamente, recoñeciu o traballo diario de dinamización e asesoramento que realiza este Centro de Información á Muller e destacou o necesario papel das administracións, máis alá de “cores políticas”, para emprender políticas igualitarias que busquen a concienciación para eliminar a violencia contra as mulleres.
No mesmo sentido pronunciouse Lago, que puxo en valor a importancia de poñer de manifesto que a violencia machista “existe e haina en todos os municipios e todos os lugares, e que temos que seguir nesta loita para tratar de erradicala e chegar a cero casos”.