Samuel Lago y Marica Adrio visitaron el mercado de Cambados Cedida

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, recibió ayer a la número dos de la candidatura del PSOE al Congreso por Pontevedra, Marica Adrio, para poner en valor la inversión del Gobierno de Pedro Sánchez en Cambados.

Durante el encuentro, los socialistas destacaron las obras de construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil, la cesión de los terrenos de las instalaciones deportivas de O Pombal o la reserva de más de un millón de euros en la renovación de la Casa do Mar, aunque el proyecto, que ya ha superado todas las licencias y autorizaciones, todavía no ha salido a licitación.

“Estes avances demostran que a política serve para conseguir resultados concretos. Grazas ao Goberno de España, Cambados conta con investimentos e recursos que melloran o presente e o futuro da nosa vila”, destacó Lago, que llamó a la movilización contra la derecha y VOX, para que no “fagan retroceder os dereitos que tanto custou conquistar, nin poñer en risco a sanidade pública, as pensións ou a protección social”. “Os dereitos non se regalan, conquístanse e deféndense”, sunrayó Lago.

Por su parte, Adrio puso en valor la “subida das pensións, do salario mínimo, a protección dos traballadores e o fortalecemento dos servicios públicos” como eje de la política socialista.