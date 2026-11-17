Uno de los baches situados en Ribeira de Fefiñáns, una de las principales vías de entrada a Cambados Gonzalo Salgado

El PP adelantó este mes la inclusión de Cambados en la campaña de asfaltados que emprenderá Portos en 2027. Un refuerzo de viales que se enmarca en un contrato global de más de cuatro millones de euros en distintos puntos de la Comunidad y al que seis empresas han presentado ofertas. Así pues, incluirá el refuerzo de la seguridad vial en los dos muelles de San Tomé y Tragove, incluyendo también la pavimentación de dos calles del casco urbano, enmarcadas en el espacio portuario, como la Ribeira de Fefiñáns y la Alameda de San Tomé.

En el caso de la primera, lo cierto es que el Concello lleva meses reclamando su mejora como una de las principales vías de entrada al centro de Cambados, cuyo mal estado y baches ha provocado incluso diversas reclamaciones por daños en vehículos. Así pues, la Rúa Ribeira de Fefiñáns presenta un pavimento bituminoso envejecido, con fisuración longitudinal, transversal y ramificada, además de pequeñas pérdidas de material, reposiciones puntuales y desgaste de la señalización horizontal, según recogen los propios pliegos del contrato.

Además de esta calle, Portos actuará también en la Rúa Alameda de Santo Tomé, desde el entorno de la Casa do Mar hasta la zona que discurre paralela al paseo marítimo, en la zona donde se arma parte del mercadillo ambulante.

En cuanto a la zona portuaria de Tragove, los asfaltados incluirán el vial principal, que parte de la glorieta situada en el núcleo urbano de Cambados y vertebra el conjunto del puerto; así como los accesos a la lonja o la fábrica de hielo.

Otros puntos de Arousa

Cambados, no obstante, no será el único municipio de Arousa en el que se reforzará el asfaltado de sus viales portuarios, ya que el contrato licitado por Portos incluye también otras carreteras y espacios de Vilanova, A Illa, Sanxenxo, O Grove, Boiro, A Pobra y Ribeira.

En el caso de Vilanova, las actuaciones se centrarán en la Avenida de Galicia y la Rúa Porto do Cabo y en las instalaciones portuarias. Así pues, en la primera de las céntricas calles se actuará desde la fábrica de conservas ‘La Vieira’ hasta la escultura dedicada a la Virxe do Carme, mientras que en Porto do Cabo se actuará en todo el vial, hasta la conexión con la Avenida González Besada.

En cuanto a A Illa de Arousa, las actuaciones se centrarán en O Xufre, en el vial que, partiendo de la PO-299, discurre frente al astillero. En O Grove, por su parte, se mejorará una pequeña zona pavimentada frente al club náutico en el puerto de Pedras Negras; mientras que en Sanxenxo se reforará el asfaltado de las inmediaciones de la lonja de Portonovo.

En la franja norte de la Ría, en Ribeira, Portos actuará en los puertos de Aguiño, Castiñeiras y Santa Uxía. En el primero, se mejorarán varios viales interiores y una zona del espigón; en Castiñeiras, en la explanada que se extiende desde el entorno de la rampa de varada frente al arenal, hasta su conexión con la DP-7307; mientras que en Santa Uxía se hará lo propio en la Rúa Porto Grande, desde la glorieta de acceso al Malecòn hasta el edificio del Puesto de Inspección Fronteriza.

En el caso de A Pobra do Caramiñal, se mejorará el aparcamiento del puerto deportivo y la explanada del varadero. Por último, en Boiro, se mejorará el acceso al puerto de Cabo de Cruz y la explanada dedicada a aparcamiento rente a las instalaciones de Jealsa, en el puerto de Bodión.