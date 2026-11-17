La lonja de Tragove recibió miles de kilos de volandeira en el primer día de temporada Mónica Ferreirós

Las primeras dos semanas de la campaña de la volandeira dejan un balance positivo en cuanto a kilos, pero un sabor agridulce en cuanto a la facturación. Así, tras un ejercicio de 2025 “excelente” para la extracción de este bivalvo, los quince primeros días de campaña de 2026 han resultado en más de 61 toneladas descargadas y cerca de 312.000 euros de facturación. Una buena cifra, pero que dista mucho a la conseguida a estas alturas de temporada en 2025, cuando se registraran ganancias por valor de 438.000 euros, aproximadamente y 64,5 toneladas de producto.

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Unas pérdidas de más de 125.000 euros en la facturación que se explican en la caída del precio medio, que pasó de los 6,79 euros por kilo en el inicio del pasado ejercicio a los 5,07 euros actuales, aunque el precio mínimo sí que ha subido, con cuantías así más ajustadas.

El patrón mayor de Cambados, Alejandro Pérez, explica que la situación entra dentro de lo esperable ante una campaña de 2025 difícil de mejorar. No obstante, apunta a que el precio medio está “un pouquiño máis barato, pero a mediana está aguantando ben”. El problema, añade, está en la falta en las unidades de “talla extra”, aquellas de más tamaño.

“Andamos en kilos descargados parecidos aos da campaña anterior, pero a diferencia está na primeira parada das subastas”, que si en 2025 “había mil kilos de ese marisco” ahora “véndense uns 200 quilos”.

En cualquier caso, lo cierto es que los números en este año 2026 para la lonja siguen siendo muy positivos y desde la Cofradía prevén que se pueda volver a batir la cifra de un millón en la facturación de noviembre. “Quizais non chegaremos aos 1,3 millóns de 2025”, pero sí se superará, si se mantiene el nivel de facturación, “o normal que se viña rexistando no mes de novembro, que era arredor de 700 ou 800 mil euros”.