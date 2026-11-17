Imagen de archivo del artista gallego Cidade da Cultura

El Auditorio da Xuventude acoge este viernes, a partir de las seis de la tarde, el espectáculo ‘Comisión de Festas’, de Brais das Hortas, en conmemoración del día de Santa Icía, el día de los músicos. Una actuación que combina música, clown y teatro, en la que el artista trasformará el escenario en un campo de la fiesta, con la ayuda del público.

Una de las particularidades de esta puesta en escena es, precisamente, que el público forma parte del espectáculo y, por lo tanto, todos ellos se convierten en los protagonistas de la historia.