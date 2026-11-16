Comprar por 30 euros y pagar 20: los Bonos de Outono inician su venta a un ritmo de vértigo

El edil de Comercio, Tino Cordal, presentó la campaña junto a Mariana Lorenzo, directiva de Zona Centro D.A.

Cambados Zona Centro puso hoy a la venta medio millar de lotes de una nueva edición de sus Bonos de Outono. Cada uno tiene un coste de 20 euros y un saldo de 30 (10 que están cubiertos por el Concello) para gastar en los negocios adheridos a la campaña, con el objetivo de incentivar el consumo en los negocios de proximidad en la temporada previa a la Navidad y coincidiendo también con el Black Friday. Así, en la primera mañana se fulminaron los 250 lotes destinados a las reservas en línea y la mitad de los disponibles para la compra presencial. Así, tras la mañana solo quedaban 125 lotes disponibles.

Estos descuentos podrán canjearse ahora en los establecimientos adheridos hasta el 4 de diciembre, cuando finalizará esta campaña de fidelización de clientela y dinamización del comercio local. Cabe recordar que el Concello de Cambados realiza una inversión de 5.000 euros, con los que financia esa diferencia de 10 euros, con la que se espera un retorno mínimo de 15.000 euros en el comercio local, aunque se espera que la repercusión sea incluso mayor. De hecho, en las anteriores ediciones se alcanzaron los 30.000 euros en compras en los negocios de proximidad.

Últimas unidades

Podrán adquirirlos las personas mayores de 18 años, con un máximo de dos lotes por DNI y podrán acumularse hasta un importe de 60 euros en una misma compra en los establecimientos adheridos, de acuerdo con las bases de la promoción.

Las unidades restantes pueden adquirirse tanto en la sede de la asociación Cambados Zona Centro, sita en la Rúa Nova, o en la Inmobiliaria e Seguros Juan Rey, en la Avenida de Vilariño.

Con ello la patronal encara la venta final de sus Bonos de Outono, una de sus campañas estrella de promoción del comercio local y que ya en las pasadas ediciones agotó todos los lotes en menos de 48 horas desde su lanzamiento. Una acción promocional fundamental para los negocios de proximidad de Cambados en una época previa de menos ventas antes de la temporada navideña, para la que hay buenas expectativas.