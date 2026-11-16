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Cambados

Cambados concede 12.000 euros en ayudas a comisiones de fiestas

A. Louro
16/11/2026 19:32
Fachada del Concello de Cambados
Fachada del Concello de Cambados
Mónica Ferreirós
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El Concejalía de Festas de Cambados, dirigida por Tino Cordal, ha publicado la concesión de las ayudas municipales a entidades sin fines de lucro para fiestas populares en 2026 a favor de catorce comisiones, con una inversión total de 11.998 euros.

Las partidas más cuantiosas son las que recibirán las agrupaciones de las fiestas de la Valvanera y de la Romaría da Divina Pastora, con 1.170,50 euros, cada una. El millar lo superan también la comisión de la Festa do Labrego de Vilariño y de Aires Novos (Santa Cruz, San Ramón y San Roque de Castrelo), ambas con 1.028 euros. También se beneficiarán de la ayudas las comisiones organizadoras de las Angustias (971 euros), San Roque (942), Os Dolores de Corvillón (771), patronales de Corvillón y Vilariño (771), San Antón de A Modia (771), Santa Mariña (743), Carme (600) y Don Bosco (486).

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