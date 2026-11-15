La nueva ordenanza de tráfico habilitará zonas de plazas para residentes y paradas con tiempo limitado

Una calle del centro de Cambados

El Concello de Cambados ya dispone del primer borrador de la que será la nueva ordenanza de tráfico para la localidad que incluirá, entre otras cosas, zonas con estacionamiento único para residentes o paradas con tiempo limitado en calles muy concurridas.

Tal y como indica el alcalde, Samuel Lago, la parte política está lista y fue trasladada a la Policía Local para que pueda hacer sus aportaciones. Tras este paso, será el momento de su exposición pública para, posteriormente, si procede, su aprobación.

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La necesidad de contar con esta nuevo reglamento, explica Lago, reside en el aumento de quejas presentadas, tanto por escrito como personalmente, por vecinos y vecinas que residen, sobre todo, en el casco histórico de la localidad.

La normativa, explica el alcalde, será la que permita dar un soporte legal para, después, implantar en diferentes calles zonas de aparcamiento único para residentes, zonas de parada exprés e, incluso, valora, en vías en las que hay gran actividad comercial, crear estacionamientos limitados de tiempo que permitan que los vehículos roten y, por tanto, más afluencia de gente en los establecimientos.

A la vez que se trabaja en la norma, la Policía Local de Cambados está llevando a cabo una campaña de concienciación, en la que incluyen vallas, para avisar y recordar a todos los vecinos y vecinas que no se puede aparcar en las aceras.

“Do que se trata e de limitar o tráfico”, señala Lago y continúa indicando que lo que se busca es “poñer máis orde” en las vías que forman parte del casco histórico de la localidad y también en aquellos puntos en los que las existen pocas plazas de aparcamiento.

Que se trabaje en esta nueva normativa y, desde la Policía Local se lleve a cabo esta campaña, detalla el edil, no implica que se vaya a eliminar el estacionamiento, si no que se va a regular.

Críticas

Las limitaciones de estacionamiento puestas estos días por la Policía Local en el centro de la localidad han provocado las primeras quejas entre los vecinos y vecinas afectadas.

En estas críticas, alguno de los residentes en Cambados indican que falta información tal y como se lee en comentarios publicados a través de las redes sociales. Una usuaria, por ejemplo, echa en falta que se delimite “qué es acera, qué es carretera y dónde se puede o no aparcar”.

Esta misma persona también opina que sería necesario regular bien el estacionamiento en el municipio antes de que lleguen las primeras multas que, cuenta, algún vecino ya ha recibido.

El debate, por tanto, por el aparcamiento en Cambados continúa, porque los mensajes se multiplican y entre ellos, hay tanto personas que aplauden las restricciones de estacionamiento como otras que critican que no se puedan dejar los coches "pero sí poñer macetas".