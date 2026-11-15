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Cambados

Estudiantes de Sanxenxo entregan 100 kilos de comida al Refugio de Animales de Cambados

C. Hierro
15/11/2026 20:22
Entrega de las donaciones al Refugio de Animales de Cambados
Entrega de las donaciones al Refugio de Animales de Cambados
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Las Escolas Infatís Municipais de O Tombo y O Revel, en Sanxenxo, llevaron a cabo una recogida solidaria de alimentos destinada al Refugio de Animales de Cambados.

Esta iniciativa, indican, formó parte del proyecto educativo del curso en estos centros que está protagonizado por tres perros que acompañan a los niños y niñas en su aprendizaje diario basado en valores como la empatía, el respeto o el cuidado de los animales.

Con esta iniciativa, tanto el alumnado como su familia, tuvieron la oportunidad de poner en práctica lo inculcado en la escuela y, por tanto, mostrar solidaridad y colaboración con esta entidad. En total, detallan desde el Refugio de Animales, la entrega sumó más de cien kilos de comida para mascotas, cantidad a la que se le debe añadir diferentes paquetes de snacks que también fueron donados.

Desde las escuelas y el Refugio quieren agradecer la participación y el número de donaciones realizado por las familias ya que mostraron “unha vez máis o seu compromiso con causas solidarias e coa educación en valores”. Este tipo de iniciativas, detallan desde los centros escolares del municipio sanxenxino, refuerza además el vínculo que existe entre la comunidad educativa y su entorno.

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