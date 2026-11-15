Arranca la venta de los Bonos de Outono para incentivar las compras en el comercio local

El edil de Comercio, Tino Cordal, presentó la campaña junto a Mariana Lorenzo, directiva de Zona Centro D.A.

Los Bonos de Outono ya están a la venta. Tickets que se venden por veinte euros y permiten realizar compras en los comercios locales por valor de treinta.

Las personas interesadas en sumarse a esta iniciativa pueden adquirir estos vales físicos (un total de 250 lotes) estarán disponibles en la sede de Cambados Zona Centro, situada en la Rúa Nova y en la Inmobiliaria y Seguros Juan Rey, en la avenida de Vilariño. En cuanto al resto, la misma cantidad, se venderán en la página web, a partir de las 00 horas de hoy.

La venta está limitada a las unidades disponibles, hasta agotar los 500 lotes. Podrán adquirirlos personas mayores de 18 años, con un máximo de dos lotes por DNI y podrán acumularse hasta un importe de 60 euros en una misma compra en los establecimientos adheridos, de acuerdo con las bases.

El objetivo de esta iniciativa, que impulsan desde Cambados Zona Centro y Concello, es incentivar las compras en los establecimientos locales durante las semanas previas a la Navidad. El Ayuntamiento colabora en la campaña con una dotación de unos 5.000 euros, con la que cubrirá el descuento y se asegura una repercusión directa en el comercio de unos 15.000 euros. El retorno, sin embargo, se espera que sea mayor.