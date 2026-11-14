Luis Fercán acerca sus ‘Cerezos en flor’ a Cambados con un concierto el 6 de diciembre

Luís Fercán, el cantautor coruñés que cantará en Cambados Cedida

El cantautor Luis Fercán acaba de anunciar una nueva fecha en su gira del disco ‘Cerezos en flor’ que lo está llevando a visitar diferentes puntos de Galicia de España y también de Latinoamérica.

La cita será el 6 de diciembre en Cambados, concretamente en la sala Krazzy Kray, conocida en la comarca de O Salnés por promover la música en directo desde la capital del albariño.

Las personas interesadas en asistir a este concierto ya pueden adquirir las entradas a través de la página web del artista por un precio anticipado de 18,70 euros, cifra en la que ya se incluyen los gastos de gestión. En taquilla, directamente en el local, la cuantía será de veinte euros.

La apertura de puertas para el espectáculo está prevista para las siete de la tarde y el directo del cantautor comenzará media hora más tarde.

Este directo, tal y como señala el propio Fercán, no estaba prevista, pero se añadió a la gira “por culpa de la sala Krazzy Kray y su buena peña”.

Visitas en O Salnés

uis Fercán es un artista asiduo en los festivales y salas ubicadas en los municipios de la comarca. Así, por ejemplo el pasado sábado 7 de noviembre, fue cabeza de cartel del festival Castes que se celebra en Vilagarcía o durante el verano se subió en varias ocasiones al escenario del Náutico de San Vicente, ubicado en el municipio en el que actualmente reside el cantante. Otro festival en el que estuvo presente Fercán durante la época estival fue el Son do Mar que se celebra en Meaño.