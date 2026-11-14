El Refugio de Cambados denuncia a un turista por el abandono y maltrato a un perro

La directora del Refugio, Olga Costa, en una imagen de archivo Mónica Ferreirós

El Refugio de Animales de Cambados interpuso, en el día de ayer, una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil por un presunto delito de abandono y maltrato animal.

Según detalla Olga Costa, la directora de esta entidad, la tarde del viernes unos jóvenes llevaron a sus instalaciones a un perro que, señalaban, se encontraba deambulando por el entorno del Parador. Tras hacer las comprobaciones pertinentes supieron que contaba con microchip pero sin datos, únicamente que había sido registrado en Cataluña.

Olga Costa con el perro supuestamente abandonado

Ante esta situación, indica Costa en un vídeo que publicó a través de las redes sociales, se puso en contacto con la Policía Local quienes le señalaron que ya habían tenido aviso y que, al parecer, el dueño era un turista que se encontraba alojado en el Parador, ubicación en la que no permiten la entrada de mascotas. Debido a ello, cuenta la directora del Refugio, la persona dejó al animal en la calle y, tras varias horas, fueron unos jóvenes los que lo recogieron.

Cuando llegó, detalla Costa, el perro, que tiene 18 años, estaba “desorientado, deshidratado y lleno de grasa” por intentar refugiarse de la lluvia bajo un coche. Además, las pruebas médicas indicaron que presentaba un fallo renal y una anemia “brutal”.

Por todo ello, concluye en el vídeo publicado que “si no llega a ser por nosotros estaría muerto en la calle Real por hipotermia”.

Por su parte, el propietario del animal niega que haya abandonado a su mascota y cuenta que “mientras me buscaba la vida para alojarme la protectora se lo llevó y a mí nadie me informó de nada”.