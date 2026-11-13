Esmar involucra al comercio de Cambados en los actos de sensibilización por el 25-N

Esmar presentó el programa, en colaboración con el Concello Mónica Ferreirós

La asociación ‘Esmar non á violencia de xénero’ celebrará este año en Cambados, en el Auditorio da Xuventude, su gala solidaria por el Día Internacional para a eliminación da Violencia contra a Muller. Las actividades se prolongarán durante este mes y contarán con una campaña de sensibilización y concienciación a través del comercio local de Cambados.

En este caso, los escaparates de unos doscientos negocios incorporarán unas flores con cerca de una veintena de palabras y frases reivindicativas y empoderadoras, con las que se dinamizará también el uso del gallego. Las flores contarán también con un código QR, que redirigirá a la página web, donde se podrá acceder al listado completo de palabras.

Actividades

En cuanto al resto de actividades, hoy Ribadumia acoge un taller de velas aromáticas, que ha resultado todo un éxito de participación. Tal que Esmar estudia ya poder realizar un nuevo taller, ya que se formó incluso lista de espera.

Asimismo, Inés Dozo Aragunde presentará su libro ‘Miedo, tu sombra amiga’, en el que se aborda el miedo desde la psicología. El acto será en la Casa da Calzada, a partir de las siete y media de la tarde. “Ningunha muller tería que aprender a convivir co medio para poder sobrevivir física e mentalmente”, señaló Dozo.

Por último, el 5 de diciembre se celebrará la gala anual de Esmar en el Auditorio da Xuventude. No faltarán las actuaciones, aunque desde la organización señalaron que todavía no están todas cerradas y que se realizará una presentación acorde a las circunstancias más adelante.

El alcalde, Samuel Lago, agradeció el trabajo diario de “apoio e acompañamento” que realiza la asociación, que se suma ahora a un intenso trabajo de sensibilización y concienciación sobre este problema social.