El SLG denuncia que la uva de Rías Baixas se paga hoy como en 2011, sin contar la inflación

Trabajos de vendimia en una bodega saliniense Gonzalo Salgado

El Sindicato Labrego Galego denuncia que la uva de la DO Rías Baixas se está pagando en esta campaña a precios equivalentes a los que fijabqa el contrato homologado en vigor entre 2009 y 2011. Una comparación que evidencia para el sindicato que “o sector produtor leva máis dunha década sen ver recoñecido o aumento dos custos”.

El SLG señala así que aquel contrato fijaba precios mínimos de referencia en función de la graduación de la uva. En la campaña de 2011, la variedad albariño y caíño blanco cotizaba a 1,23 euros por kilo con 12 grados, a 1,39 con 12,5 grados y a 1,50 con 13 grados (sin IVA). Son las cifras que ahora se están pagando, o menos, en muchas entregas de O Condado y O Rosal, donde el SLG documentó precios de entre 1,20 y 1,30 euros por kilo e incluso de entre 60 y 80 céntimos. Además, el contrato de 2011 incluía una revisión anual segundo el IPC que nunca podía rebajar el precio, un mecanismo que hoy no se está aplicando.

En este sentido, el sindicato estima actualmente el coste de producción en 1,5 euros por kilos, es decir, el mismo que se pagaba como mínimo en 2011 por la uva de 13 grados. “Un prezo que daquela garantía un mínimo de referencia equivale hoxe ao que custa producir”, sentenció el Sindicato Labrego Galego.