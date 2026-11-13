Cambados aborda la prevención del vandalismo en los centros educativos de la mano de la Policía Local

El alcalde, Samuel Lago, participó en la jornada en Vilariño Cedida

El Concello de Cambados quiere poner coto a la lacra que suponen los actos de vandalismo tras los últimos episodios registrados en Torrado. El gobierno local valora ya los daños causados en el entorno del parque y los jardines para presentar la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil, pero estudia ya otras medidas para disuadir de futuros actos violentos. Por un lado con la implantación de un sistema de vídeovigilancia y, por el otro, con la puesta en marcha de una campaña de sensibilización.

Así lo explicó el alcalde, Samuel Lago, que participó en una jornada de concienciación en el colegio de Vilariño. La charla surgió precisamente por iniciativa del colegio, que pidió la colaboración de la Policía Local en una campaña de concienciación. Así pues, el Concello se sumó para “poder reforzar esa mensaxe e que non se converta só nunha charla técnica onde se expliquen as consecuencias que poden ter os actos vandálicos, senón que tamén sexa un acto con máis carga de concienciación”.

La idea ahora pasa por extender la campaña a otros centros, especialmente los institutos “e se podemos levala tamén aos colexios de Primaria”.

“Non quero con isto focalizar en que estes actos vandálicos sexan só por parte da xente xoven”, indicó Lago, sino que surge con la idea de “concienciar nunha idade na que están nunha etapa madurativa” y donde el mensaje puede tener más impacto.

“Os bens públicos son de todos e como bens de todos, nós mesmos tamén temos que facer un esforzo por mantelos”, señaló Lago, que volvió a reivindicar la factura que pasa a las arcas municipales los recurrentes actos de vandalismo que sufre el concello.