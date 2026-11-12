Cambados pierde la ayuda de 90.000 euros para la minipala

Fachada del Concello de Cambados Mónica Ferreirós

El Concello de Cambados da finalmente por perdida la ayuda de 90.000 euros de la Diputación, a través del Plan +Provincia 2024, para la adquisición de una minipala cargadora —que utilizaría para la limpieza de caminos, cunetas y del casco urbano—. El proceso de licitación, al que se presentó una empresa, quedó desierto al no cumplir los pliegos del contrato, lo que imposibilitó al Concello cumplir con el plazo límite del 30 de septiembre. Por ello, solicitó a la administración provincial una prórroga que no ha sido respondida, según señala el alcalde, Samuel Lago.

Lo cierto es que la Diputación ya otorgó una prórroga de un año al Concello para la ejecución de los proyectos del +Provincia 2024 con respecto al plazo, previsto en principio para septiembre de 2025. En aquel entonces, esta partida de 90.000 euros correspondía a la renovación de la Praza das Rodas, con la que el Concello buscaba poner fin al deteriorado estado del adoquinado de esta concurrida plaza.

Sin embargo, los atrasos en su licitación —incluida la necesidad de reiniciar el proceso por errores en la tramitación— abocó a que la obra se tuviese que realizar en los meses de verano —ya que el plazo para su conclusión acababa este mes de septiembre— encontrándose entonces con la oposición de los hosteleros de la zona, que se quejaban del impacto económico que acarrearían estas molestias en citas como la Festa do Albariño.

Decisión “moi estricta”

Con respecto al proceso que acabó desierto, lo cierto es que para el regidor la “interpretación da mesa de contratación” fue “moi estricta” por no aceptar la oferta presentada. En este sentido, esto viene dado a que la única empresa que se presentó al proceso ofertó una barredora con una capacidad de 150 litros, cuando los pliegos especificaban que debería ser de 300. Cuestión que la firma justificó en una “imposibilidad física y técnica del mercado” de conseguir esta exigencia. Sin embargo, la mesa de contratación lo rechazó.

Así, el proceso quedó finalmente desierto y con la imposibilidad material de cumplir con el plazo límite del 30 de septiembre. Sin prórroga posible, el Concello se queda ahora sin los 90.000 euros.