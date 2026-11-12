Cambados da los primeros pasos para instalar cámaras de videovigilancia en el conjunto de Torrado

Uno de los elementos de juego del parque infantil, que reabrió sus puertas la pasada semana Gonzalo Salgado

El Concello de Cambados quiere poner fin a los recurrentes actos de vandalismo que viene sufriendo de forma reiterada el conjunto de Torrado y que han provocado el cierre de los baños públicos por el momento tras haber sido objetos de importantes daños. Para ello, el gobierno local estudia ya la implantación de un sistema de videovigilancia en la zona, para lo que ya ha contactado con una empresa externa que tenía previsto visitar hoy mismo el conjunto para realizar una primera valoración de la inversión a realizar en la zona y los permisos sectoriales necesarios para implantar estas cámaras.

Así lo explica el alcalde, Samuel Lago, que entiende que haya ciertas reticencias sobre la implantación de sistemas de videovigilancia, pero lo ve como “o único que funciona” para disuadir de los recurrentes actos vandálicos que viene sufriendo el Concello. Otra opción era cerrar el conjunto en horarios nocturnos, como se hizo por ejemplo, el pasado año con la Aldea de Nadal, pero Lago desconfía de su efectividad.

En este sentido, el alcalde señala que hasta la recepción de las obras del parque y del Pazo, la zona permanecía cerrada y, sin embargo, al abrirla se encontraron con rastros de latas y colillas, objetos de un botellón, en algunos de los elementos de juego, como la torre de uno de los toboganes. “Para os vándalos non hai cancelas”, resume.

Por ello, las cámaras parecen la única alternativa viable, tras los últimos actos violentos, que no solo afectaron a los baños, sino que “tamén arrancaron un banco, forzaron a porta do palomar”, reventada “cunha patada” pese a que en el interior “non había nada que roubar”.

Actos contra el patrimonio

Lo cierto es que parece que el vandalismo está al orden del día. “En Cambados temos un problema con isto, hai que atallao porque estamos falando de moitos actos vandálicos, que non sei se teñen relación entre eles ou non” pero han afectado ya a varias zonas del municipio: desde el robo de una escultura y destrozos en el mirador de Refoxos al columpio de A Barca o las pintadas en la iglesia de San Benito, que acabaron con un hombre detenido. El más grave, sin embargo, fue el perpetrado en la sede del obradoiro de empleo, que acabó incluso con un vehículo calcinado.

A ellos hay que sumar “moitos actos vandálicos pequenos de rotura do mobiliario urbano e de papeleiras, aparca bicis...”, que “vemos que a única forma que vemos de atallalo é a videovixianza no parque”.

La intención pasa también por aumentar la concienciación sobre la factura que pasas estos actos en los bienes de todos los cambadeses. Así pues, la Policía Local ha iniciado también el programa ‘Sen Vandalismo’, con acciones de sensibilización en centros educativos, con una sesión hoy en el colegio de Vilariño. Con estas cuestiones, Cambados trata de erradicar una lacra que pasa una importante factura a las arcas municipales y a los servicios que se presta a los vecinos del municipio.