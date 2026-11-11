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Cambados

El Coro San Saturniño organiza en la Cultural una gala solidaria con la lucha contra el cáncer

D. A.
11/11/2026 22:00
La agrupación vocal cambadesa, en una imagen reciente
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El Coro San Saturniño de Cambados organiza una gala solidaria, en la que recaudar fondos para la lucha contra el cáncer. La cita será este próximo sábado, en el edificio de la Cultural de Cambados, a partir de las siete de la tarde.

La entrada representará una oportunidad para cada asistente de dejar un donativo a voluntad, en las huchas que se habilitarán para tal fin en favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Durante la velada actuarán varias formaciones. Así, además de las interpretaciones del Coro San Saturniño que promueve esta iniciativa, el público asistente podrá disfrutar de dos agrupaciones vocales más. Se trata de la Coral de A Illa de Arousa y de la Coral Xuntanza de Meis, que se unen así para completar el programa de este sábado.

Desde la organización animan a todos los vecinos del municipio y entorno, así como a visitantes, a que se acerquen a la Cultural para disfrutar de una tarde de grandes piezas del repertorio de corales, conocidas por todos. Y con un fin solidario como este.

El Coro San Saturniño ya había organizado festivales anteriores en otras ocasiones, aunque es la primera vez que los fondos recaudados se destinarán a esta causa solidaria de la lucha contra el cáncer.

Este coro cambadés sufrió una importante transformación en los últimos tiempos, al cambiar la persona al frente de la dirección y renovarse buena parte de las integrantes.

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