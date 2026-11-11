El Concello cierra los baños de Torrado, recién inaugurado y víctimas ya del vandalismo
Solo se abrirán en eventos extraordinarios mientras no se encuentra una solución definitiva
El Concello de Cambados ha decidido cerrar por el momento los baños recién estrenados tras la inauguración de la reforma del entorno de Torrado. Lo hace forzado por el vandalismo, que ha causado daños ya en estas instalaciones que apenas llevaban unos días abiertas al público.
Así lo trasladó el concejal Liso González, que lamenta que “siga habendo unha parte minoritaria da nosa vila, da nosa veciñanza, que non comprende o que son os equipamentos públicos, o que se demanda do seu coidado por parte da veciñanza”. “De nada vale que entre todos fagamos un esforzo económico por dotarnos de mellores servizos se, aínda non unha semana despois, xa se destroza parte do inaugurado en Torrado, neste caso os baños”.
Por todo ello, tanto la Concellería de Cultura que dirige el nacionalista como la Alcaldía que ostenta el PSOE decidieron “pechar os baños ata atopar unha solución”. Valoran incluso que esa vía pueda ser el recurrir a “sistemas de gravación, que non estamos de acordo moito”. Pero insisten en que ,”vémonos na obriga de tomar esta decisión”. Entretanto no se alcance una idea para garantizar que no se producen nuevos daños, los baños permancerán pues cerrados, abriéndolos solo “para determinados eventos”.
Condena rotunda
González subrayó que este episodio de vandalismo “non é unha trasnada”. “É reiterativo, estes baños sufriron miles de incidencias”. Ahora con el techo roto, pero también se detectaron otros comportamientos incívicos como el apagado de colillas contra las paredes.
Desde el Concello cambadés hacen un llamemiento a toda la ciudadanía para una reflexión profunda sobre la necesidad del cuidado de lo que es y se financia con dinero de todos, como estas instalaciones.