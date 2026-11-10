PP y PSOE se enfrentan por la residencia: Fole apura al Concello por la parcela y Lago teme un centro “insignificante”
El gobierno local pide a la Xunta que aclare “cómo ten que ser” el terreno, ya que dispone de varias opciones
La futura residencia de mayores en Cambados promete seguir dando mucho que hablar en los próximos meses, a pesar del anuncio de la Xunta de que incluye a la villa albariñense en la lista de municipios donde creará uno de estos centros geriátricos. Los socialistas mostraron sus dudas estos días al comprobar que no había partida concreta en los presupuestos de la Xunta. Y hoy, el PP local salió en defensa del compromiso del gobierno gallego, instando al ejecutivo municipal a mover ficha.
La portavoz popular, Sabela Fole, afirmó que el regidor, el socialista Samuel Lago, “sabe de sobra e ten plenas garantías de que haberá cartos para o centro de maiores de Cambados”. Por eso, desde el PP instan al ejecutivo cambadés a que “se poña de inmediato a xestionar a consecución dos terreos que ten que poñer a disposición do goberno galego para non perder esta oportunidade”.
Sobre las críticas socialistas ante la falta de partida presupuestaria concreta en San Caetano, que se materializarán en una enmienda al documento económico, Fole cargó también contra el diputado izquierdista Julio Torrado. “Entendemos que Torrado ten que xustificar o seu soldo e encher a maior cifra de enmendas posibles para que pareza que traballan moito” y dar a entender “que a Xunta faino todo moi mal” para así “evitar o continuo esmorecemento do PSOE galego”. Pero “que o alcalde se preste a ese xogo cun investimento que está asegurado dá mostra do nivel de goberno que temos en Cambados”, criticó.
Por ello, reiteró la necesidad de que el gobierno cambadés agilice “de inmediato” la consecución de la parcela, porque recordó que tiene un máximo de doce meses para ponerla a disposición de la Xunta desde la adhesión al convenio, que se formalizó el pasado 19 de septiembre “e polo momento non hai avances”. “Transcurriron case dous meses e segue sen haber novas máis alá duns tímidos anuncios de que hai un par de opcións localizadas e de que se intentará conseguir algunha a través dun acordo coa nova empresa propietaria do asilo”.
Del otro lado, el alcalde, manifestó que en el gobierno local se sienten “un pouco decepcionados porque, claro, cando nos anuncian a residencia, que sen dúbida é froito da nosa insistencia, esperabamos que fora unha residencia acorde a que xa había en Cambados, con tamaño suficiente e con número de prazas públicas suficiente”. No obstante, y aunque no hubo comunicación oficial de la Xunta, han conocido por los medios de comunicación “que iba a ser unha residencia de 30 prazas, é dicir, unha mini-residencia, 30 prazas das cales un tercio delas non serán públicas, co cal ao final quedan menos de 20 prazas públicas, o que nos parece realmente insignificante para Cambados”, valoró.
El alcalde pide concreción
En cualquier caso, afeó a la oposición al manifestar que “non entendo o salto ao baleiro do PP de Cambados saíndo a defender que non apareza nos orzamentos”. E insiste en que “estamos en disposición de comprar a parcela desde hai moito tempo e temos varias opcións”. Pero, eso sí, “estamos en espera de que a Xunta nos conteste como ten que ser esa parcela, nada máis”. “Solicitámolo por escrito”, “fomos dos primeiros concellos en facelo”, pidiendo que “nos dixeran que características ten que ter” ese terreno: “Que nos digan como vai ser esa residencia para saber como ten que ser a parcela”, reclama el regidor.