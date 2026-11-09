Rajoy se da un baño de masas en Cambados en un mitin que defendió la “estabilidade” del PP
El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy reapareció en la precampaña del Partido Popular para las elecciones generales del 29-N y lo ha hecho con una serie de actos que concluyeron esta tarde en un mitin en Cambados en el que participaron la portavoz local, Sabela Fole; el cabeza de lista al Congreso por Pontevedra, Julio García Comesaña, y la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, quien reivindicó la “estabilidade” del PP frente a los “goberno de experimentos”, como “no caso de Cambados” con el tripartito.
Prado, de hecho, apostó por la villa del albariño y Galicia en su conjunto como “motor de cambio” para el 29-N. Así, señaló esos “gobernos de experimentos” como “a peor cara da política”, frente al “cambio necesario” que “merece España e virá da man de Alberto Núñez Feijóo”.
“En Cambados vemos as consecuencias deses gobernos de socios e cómplices, deses gobernos que só pensan no sillón e fan que a veciñanza perda proxectos e servizos”, indicó Prado, que recordó que Sánchez “goberna no país grazas a sociacios como o BNG, que levan sosténdoo oito anos, sen pedir explicacións e sen pedir nada a cambio para Galicia”.
La popular fue más allá e insistió en que el 29-N será el momento de elegir “entre decencia ou delincuencia”, en alusión a casos de corrupción como “as xoias de Zapatero ou os novos rexistros da UCO na casa de Ábalos”. Pero Prado insistió en que “o autor ten cómplices”, en referencia al independentismo gallego, que “non foi capaz de pedir explicacións”. “Son o mesmo “perro” con distinto colar”, sentenció.
Carga fiscal de los vecinos
En cuanto al candidato popular al Congreso, Julio García Comesaña, pidió a los cambadeses la confianza en Alberto Núñez Feijóo y el PP para “deseñar un futuro cunha fiscalidade máis xusta e con medidas reais e efectivas contra a disparada inflación”: “Mentres as familias teñen cada vez máis dificultades para chegar a finais de mes, o Goberno de Sánchez está a asfixiar á xente a impostos”, sentenció Comseñalá, que criticó un aumento del 70% en la recaudación tributaria en la provincia en siete años.
Por ello, Comesaña añadió que España “precisa a xestión e atencións aos cidadáns que representa Alberto Núñez Feijóo” y advirtió que el 29 de noviembre “temos unha oportunidade extraordinaria que temos que aproveitar co voso traballo e implicación no proxecto do PP”.
Comicios municipales
Un mitin en el que también se hizo referencia a las elecciones municipales que habrá el próximo mes de mayo. Así, Prado recordó que “despois do reto das eleccións xeráis, tamén virá o reto dos comicions municipais, polo que o que ocorra o 29-N, tamén nos marcará o rumbo para que vilas como Cambados poidan volver a funcionar”.
Así lo señaló también la portavoz del PP local, Sabela Fole, que comparó los gobiernos de Sánchez y de Samuel Lago, en Cambados, señalando que “en ambos casos estamos ante executivos multipartitos nos que se atenden os seus propios intereses persoais antes que os reais da xente e que se caracterizan por unha xestión desastrosa”.
“No noso concello sufrimos o dobre que o resto, porque aguantamos a Sánchez e a Lago, pero nos próximos sete meses imos deixar este ciclo negro atrás con gobernos do PP en España e Cambados”, vaticinó Fole, que animó a los vecinos a la movilización el 29-N.