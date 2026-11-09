La directiva de Aires Novos no encuentra relevo y pone fecha a su adiós con tres citas para Navidad

Integrantes de Aires Novos, promotores de la recuperación de las fiestas en Castrelo Cedida

La directiva de la asociación Aires Novos de Castrelo ultima ya su adiós. En febrero anunció que daría un paso atrás tras cuatro años al frente de una de las comisiones más activas del Concello, pero a día de hoy “aínda non apareceu ninguén”. Por ello, la asociación busca a vecinos que quieran asumir las riendas y aportar aires nuevos a la asociación.

El adiós ya tiene fecha y será en Fin de Año, con la organización de una fiesta para despedir el 2026, que será “a última celebración desta directiva”. Antes, no obstante, organizarán otras dos citas previas a la Navidad, con una comida y un festival de DJ, durante el puente de la Constitución.

Citas con las que la asociación rematará de sufragar los gastos de las fiestas patronales de 2026. “O noso compromiso foi non deixar a asociación con débedas e así se fará”, señala el aún presidente, Nicolás Meaño. Así, lo recaudado servirá para sacar algún pago pendiente, por ejemplo con la SGAR, “e se pode quedar algún carto para se aparecese algún candidato a asumir a comisión, pois mellor”.

Comida y festival, en Navidad

Así pues, el sábado 5 de diciembre, el aparcamiento de la iglesia de Castrelo acogerá un gran “Xantar de Nadal”. El menú, por cuarenta euros, contará con pulpo “a fartar” y carne ao caldeiro, así como postre y café. Además, habrá opción de menú infantil, por quince euros, con croquetas, milanesa con patatas y sobremesa. La cita contará con una carpa cerrada con calefacción y contará con la amenización musical del Dúo Prisma.

Las entradas están a la venta en el Hotel Cruceiro y en el Bar Santa Cruz, hasta el próximo día 30 de noviembre y, tras la comida, a partir de las 17:30 horas, el baile será abierto a todo el público.

También hay fecha ya para el ‘NadalFest’, un festival de DJ que celebrará la asociación el próximo 7 de diciembre y que contará con las sesiones de los DJ Paco Vulkano y André Melón. Será a partir de las 23:30 horas, también en las inmediaciones de la iglesia de Castrelo. Igualmente contará con carpa cerrada con calefacción y la entrada, en este caso, será completamente gratuita.

El broche final será en Fin de Año, para el que Aires Novos está preparando una gran fiesta de despedida. Será “unha forma de despedirnos dos veciños e deixar todos os gastos sufragados” para que la parroquia pueda sumar aires nuevos en 2027. La actual directiva se despedirá así de cuatro años en los que han convertido a la comisión en una de las de mayor actividad del municipio y en un año en el que llevaron hasta Castrelo a orquestas de la talla de París de Noia, Panorama o Los Players’, en las fiestas patronales.