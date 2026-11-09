Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Cambados premia el talento literario en el Día de Cabanillas

A. Louro
09/11/2026 20:27
La entrega de premios fue hoy
La entrega de premios fue hoy
Gonzalo Salgado
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El IES Francisco Asorey y el Concello de Cambados conmemoraron el Día de Cabanillas con la entrega de los premios del certamen ‘Mar de Letras’, en el que el instituto se llevó un doblete en la categoría de relato. El primer premio fue para ‘Zurda’, de Adriana Otero Dozo, y el segundo para ‘A última vez que fomos dous’, de Zoe González Pérez. En poesía, el reconocimiento se lo llevó Dania Pascual Mendoça, alumna del IES Castro Alobre de Vilagarcía, y el segundo, Saray Camiña, del IES Sanxenxo, con ‘Nós, non estamos extintos’.

Entrega de los premios de la anterior edición del concurso

Adriana Otero, del Asorey, y Dania Pascual, del Alobre, ganan el ‘Cambados Mar de Letras’

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620