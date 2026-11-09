Cambados premia el talento literario en el Día de Cabanillas

La entrega de premios fue hoy Gonzalo Salgado

El IES Francisco Asorey y el Concello de Cambados conmemoraron el Día de Cabanillas con la entrega de los premios del certamen ‘Mar de Letras’, en el que el instituto se llevó un doblete en la categoría de relato. El primer premio fue para ‘Zurda’, de Adriana Otero Dozo, y el segundo para ‘A última vez que fomos dous’, de Zoe González Pérez. En poesía, el reconocimiento se lo llevó Dania Pascual Mendoça, alumna del IES Castro Alobre de Vilagarcía, y el segundo, Saray Camiña, del IES Sanxenxo, con ‘Nós, non estamos extintos’.