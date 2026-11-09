Cambados impulsa el ‘Estante vermello’, un punto de lectura escolar sobre educación afectivo-sexual

La concejala de Igualdade, Mar Pérez, en una presentación de una edición anterior del 25-N Cedida

La concejala de Igualdad, Mar Pérez, presentó ayer las actividades que se van a desarrollar en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. No faltará la concentración, que se celebrará en la Praza do Concello, a las 20 horas, el propio día 25. Una edición que contará con una novedad, la habilitación de un ‘Estante vermello’ en los distintos centros de educación del municipio.

Se trata de un pequeño punto de lectura en las bibliotecas escolares para “coñecer o corpo, falar de sexualidade sen tabús e aprender a relacionarnos desde o respecto”. Será un recurso permanente, susceptible de ampliarse con nuevos títulos y actividades durante el curso.

Así pues, cada centro recibirá una caja de color rojo, con dos libros adaptados a sus etapas educativas; un cartel identificativo para la biblioteca; y un folleto de las recomendaciones bibliográficas. “Coa finalidade de achegar información accesible sobre o corpo e a sexualidade, reforzar a autonomía e o bo trato e contribuír á prevención das violencias machistas”.

La edila nacionalista subraya que también volverán a las parroquias los obradoiros ‘Coñecernos e coidarnos na menopausa’ dirigido a las mujeres rurales y asociaciones.