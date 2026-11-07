Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Xaquín Xesteira recibe hoxe o Premio Ramón Cabanillas 2026 nun acto na Xuventude

A. Louro
07/11/2026 06:47
Imaxe de arquivo do ilustre músico e compositor cambadés
Imaxe de arquivo do ilustre músico e compositor cambadés
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

O músico e compositor Xaquín Xesteira Losada recibirá esta tarde o Premio Ramón Cabanillas, organizado por primeira vez en solitario polo Concello de Cambados na súa XXI edición. Será a partir das oito, nun acto no Auditorio da Xuventude que contará coa intervención de Francisco Fernández Rei e Rodrigo Romaní. Unha cita coa cultura, coa lingua e coa identidade galega para homenaxear a figura e o legado do ilustre poeta Ramón Cabanillas. Pero tamén para recoñecer e por en valor a traxectoria e contribución de Xesteira.

. Nacido na vila do albariño o 29 de agosto de 1971 no seo dunha familia con tradición musical, Xesteira é unha referencia na música tradicional, tanto como profesor de gaita e percusión na Escola Municipal de Música Folk e Tradicional de Vigo como por ser un dos fundadores do grupo Treixadura ou ter participado como gaiteiro e percusionista, por exemplo, en concertos do grupo Milladoiro.

Un home ligado a música e sempre en prol da cultura galega, pero tamén coa vila de Cambados e co Premio Ramón Cabanillas que agora recibirá como recoñecemento da súa traxectoria profesional e a súa pegada non só no pobo de Cambados, senón que tamén no conxunto de Galicia.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620