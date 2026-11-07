Xaquín Xesteira recibe hoxe o Premio Ramón Cabanillas 2026 nun acto na Xuventude
O músico e compositor Xaquín Xesteira Losada recibirá esta tarde o Premio Ramón Cabanillas, organizado por primeira vez en solitario polo Concello de Cambados na súa XXI edición. Será a partir das oito, nun acto no Auditorio da Xuventude que contará coa intervención de Francisco Fernández Rei e Rodrigo Romaní. Unha cita coa cultura, coa lingua e coa identidade galega para homenaxear a figura e o legado do ilustre poeta Ramón Cabanillas. Pero tamén para recoñecer e por en valor a traxectoria e contribución de Xesteira.
. Nacido na vila do albariño o 29 de agosto de 1971 no seo dunha familia con tradición musical, Xesteira é unha referencia na música tradicional, tanto como profesor de gaita e percusión na Escola Municipal de Música Folk e Tradicional de Vigo como por ser un dos fundadores do grupo Treixadura ou ter participado como gaiteiro e percusionista, por exemplo, en concertos do grupo Milladoiro.
Un home ligado a música e sempre en prol da cultura galega, pero tamén coa vila de Cambados e co Premio Ramón Cabanillas que agora recibirá como recoñecemento da súa traxectoria profesional e a súa pegada non só no pobo de Cambados, senón que tamén no conxunto de Galicia.