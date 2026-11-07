Portos saca a contratación la mejora de viales en los muelles de Tragove y de San Tomé

Se actuará, entre otros, en el vial de acceso a la lonja Gonzalo Salgado

Cambados verá reforzado el firme de los espacios portuarios de Tragove y de San Tomé, a través de una actuación comprometida por Portos de Galicia. Así lo anunció hoy la portavoz municipal del PP de Cambados, Sabela Fole, que apuntó a esta próxima actuación de refuerzo de la seguridad vial en los dos muelles.

Desde el PP señalan ya el inicio del proceso de contratación de estas obras a través del portal del Gobierno gallego. La actuación, que acaba de salir a licitación con la correspondiente publicación en la plataforma pública de la administración gallega, va a consistir en la reposición de firmes de gran parte de la red viaria de los dos puertos cambadeses, a los que se destinarán, en conjunto, 180.000 euros.

Según explicó la portavoz popular, se trata de una solicitud cursada por la Cofradía preside Alejandro Pérez, que encontró el compromiso de la Xunta de Galicia. Por eso, la popular destacó su “sensibilidade co sector do mar” a través de la “constante mellora das súas instalacións, infraestruturas e equipamientos”.

Sabela Fole concretó que en el puerto de Tragove se renovará el firme del vial principio y el de los accesos a la lonja y a la fábrica de hielo, mientras que en San Tomé la actuación beneficiará a diversos tramos alternos que se encuentran deteriorados.

“Trátase dunha moi boa nova, ademais dunha necesidade e dunha demanda do sector mariñeiro da nosa vila, da que nos alegramos especialmente e que nos reconforta porque demostra o valor do traballo do PP de Cambados para conseguir investimentos e que se obteñan melloras para a nosa vila”.

Así lo manifestó la portavoz popular, que agradeció la actuación impulsada por Portos de Galicia.