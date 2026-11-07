O músico Xaquín Xesteira recibe o Premio Ramón Cabanillas 2026
Destacan a súa vinculación co mundo da cultura e tamén co propio galargón cambadés
O músico e compositor Xaquín Xesteira Losada recibiu hoxe o Premio Ramón Cabanillas, organizado por primeira vez en solitario polo Concello de Cambados na súa XXI edición.
O acto de entrega deste galargón tivo lugar nun acto no Auditorio da Xuventude, coa presenza e intervención de Francisco Fernández Rei e Rodrigo Romaní.
Tratouse dunha cita coa cultura, coa lingua e coa identidade galega para homenaxear a figura e o legado do ilustre poeta Ramón Cabanillas. Pero tamén para recoñecer e por en valor a traxectoria e contribución de Xesteira
Nacido na vila do Albariño o 29 de agosto de 1971 no seo dunha familia con tradición musical, Xesteira é unha referencia na música tradicional, tanto como profesor de gaita e percusión na Escola Municipal de Música Folk e Tradicional de Vigo como por ser un dos fundadores do grupo Treixadura ou ter participado como gaiteiro e percusionista, por exemplo, en concertos do grupo Milladoiro. Destacaron ldo homenaxeado que sempre estivo ligado a música e en actividades a prol da cultura galega, mais tamén coa vila de Cambados e co propio Premio Ramón Cabanillas.