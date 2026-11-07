Cambados promociona en Los Pedroches su potencial turístico y enogastronómico todo el año

El alcalde, Samuel Lago, en su participación en estos actos | cedida

Cambados promociona en Los Pedroches su potencial enogastronómico como destino turístico de calidad durante todo el año. El Ayuntamiento estableció una alianza de promoción cruzada con la Feria del Jamón Ibérico de Bellota para dar a conocer la excelencia de los productos gastronómicos de ambos territorios y atraer nuevos visitantes.

Cambados continúa avanzando así en su apuesta por la desestacionalización turística y por la diversificación de su oferta, promoviendo sus principales señales de identidad: la excelencia de sus vinos y de los productos del mar, su patrimonio histórico-artístico y la riqueza de su paisaje.

Con este objetivo, el Concello cambadés estuvo presente este fin de semana en la Feria del Jamón Ibérico de Bellota de Los Pedroches, en una acción promocional que permitió establecer una alianza de colaboración y promoción cruzada entre dos territorios con una importante tradición y reconocimiento gastronómico.

La iniciativa busca crear sinergias entre destinos que comparten la gastronomía como uno de sus principales atractivos turísticos, dando visibilidad a los productos más representativos de cada lugar.

Así, la comitiva desplazada desde Cambados puso en valor la calidad de sus vinos albariños y de sus productos del mar, especialmente las conservas de mariscos, mientras que Los Pedroches hizo lo propio con su reconocido jamón ibérico de bellota.