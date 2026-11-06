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Diario de Arousa

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Cambados

La Sala Krazzy Kray de Cambados acoge la celebración del Marigosto, un magosto popular Lgbtiqa+

A. Louro
06/11/2026 20:18
Ribadumia
Una cita anterior del magosto en Ribadumia
Mónica Ferreirós
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Castañas, música, tradición y diversidad se darán cita esta tarde-noche en la sala de conciertos cambadesa Krazzy Kray con la celebración del Marigosto, una fiesta popular organizada por la Asociación Gotas de Ribadumia, Polari de Arousa y la Krazzy Kray.

Será a partir de las nueve, cuando la sala se transformará en un espacio de encuentro, convivencia y celebración abierto a todas las personas. Un evento que recupera el espíritu de las tradicionales fiestas de otoño gallegas y lo combina con una mirada actual, inclusiva y diversa.

El Marigosto se ha consolidado como una propuesta única en la comarca, donde la cultura popular y la comunidad Lgbtiqa+ se unen para crear un ambiente acogedor, seguro y festivo. Una oportunidad para compartir, conocer gente, derribar prejuicios y disfrutar de una noche diferente en la que la libertad, el respeto y la convivencia son protagonistas.

Desde la organización destacan que esta iniciativa nace con el objetivo de tejer puentes entre diferentes realidades, fomentar la inclusión y ofrecer alternativas de ocio para todas las personas, especialmente en el ámbito rural y comarcal. Una cita llena de buen ambiente, castañas y mucha música y que está abierta a todo el público general.

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