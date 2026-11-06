Fole denuncia el “deterioro” del complejo de O Pombal y de las instalaciones deportivas de Cambados

Sabela Fole, portavoz del PP de Cambados Gonzalo Salgado

“Cambados precisa unhas instalacións deportivas seguras e dignas”. Esta es la demanda que lanzó la portavoz popular, Sabela Fole, mediante sus redes sociales ante el mal estado que presentan los equipamientos para la práctica deportiva en el municipio, como el complejo de O Pombal.

En este sentido, Fole lamentó los “anos sen facer o mantemento correspondente” en este espacio, que evidencia un “estado de deterioro, cada vez, más evidente”. Pero no solo es el caso del pabellón, con importantes filtraciones de agua en su cubierta que han acabando afectando también al suelo —el Concello ya tiene un proyecto de 160.000 euros para acondicionarlo, pendiente todavía de su adjudicación—, sino que el mal estado se extiende también al campo de fútbol, “practicamente inservible”, y a la pista de atletismo, cuyo pavimento tiene también deficiencias, según denunció Fole.

“As instalacións do Pombal son fundamentais” ya que las utilizan “centos de veciños, familias e clubes” diariamente. Sin embargo, añade la concejala popular en un vídeo compartido a través de las redes, no son las únicas cuyo avanzado estado de deterioro padecen los usuarios. Así, cita el pabellón deportivo de Oubiña o el del instituto Ramón Cabanillas, que “tamén deixa bastante que desexar”. Por ello, reclamó una puesta a punto de estos espacios deportivos y de ocio y aumentar las labores de mantenimiento.