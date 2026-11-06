Cambados Reedita sus Bonos de Outono: pagar 20 euros y comprar por valor de 30

El edil de Comercio, Tino Cordal, presentó la campaña junto a Mariana Lorenzo, directiva de Zona Centro D.A.

Cambados Zona Centro y el Concello reeditan este año una nueva edición de los Bonos de Outono, una iniciativa destinada a impulsar las compras en el comercio local durante las semanas previas a Navidad. Así, se pondrán a la venta 500 lotes de bonos. Cada uno tendrá un coste de 20 euros y dispondrán de un saldo de 30 euros (10 que están cubiertos por el Concello) para gastar en los negocios adheridos a la campaña.

De esta forma, el Ayuntamiento colaborará en la campaña con una dotación económica de unos 5.000 euros, con la que cubrirá el descuento y se asegura una repercusión directa en el comercio de unos 15.000 euros. El retorno, sin embargo, se espera que sea mucho mayor, ya que en pasados años llegó a triplicarse. La acción promocional busca así favorecer el consumo en los sectores comercial, hostelero y de servicios de Cambados, al tiempo que ofrece un ahorro a los clientes, más en las semanas previas a Navidad, permitiendo al consumidor poder adelantar sus compras en los negocios de proximidad.

Los bonos podrán adquirirse y utilizarse desde el lunes 16 de noviembre hasta el viernes 4 de diciembre de 2026. La venta estará limitada a las unidades disponibles, hasta agotar los 500 lotes. Podrán adquirirlos las personas mayores de 18 años, con un máximo de dos lotes por DNI y podrán acumularse hasta un importe de 60 euros en una misma compra en los establecimientos adheridos, de acuerdo con las bases de la promoción.

A la venta desde el lunes 16

Así lo presentaron Mariana Lorenzo, integrante de la directiva de Zona Centro, y Tino Cordal, edil de Comercio, quien subrayó la colaboración existente entre el Concello y la asociación de comerciantes a través de una nueva edición de esta campaña promocional. Los bonos saldrán a la venta el lunes 16 y lo harán tanto de forma online como en físico y, a juzgar con lo ocurrido en pasadas ediciones, promete que se agotarán en pocas horas. En 2025, de hecho, duraron menos de dos días y los bonos digitales se fulminaron en la primera jornada de venta.

Los vales físicos (un total de 250 lotes) estarán disponibles en la sede de Cambados Zona Centro, situada en la Rúa Nova, y en la Inmobiliaria y Seguros Juan Rey, en la Avenida de Vilariño. Asimismo, también se podrán solicitar información en los teléfonos 986 520 902 (extensión #742) y 986 542 686). También se admitirán reservas a través del formulario de la campaña. En cuanto al resto de los 250 lotes restantes, se venderán a través de la web, a partir de las 00 horas del día 16 de noviembre.

Con esta nueva edición de los Bonos de Otoño, Cambados Zona Centro da continuidad a sus acciones de dinamización comercial y de apoyo a los negocios locales, promoviendo que las compras contribuyan a mantener la actividad económica en la villa, según destacaron desde la patronal.