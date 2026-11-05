La marcha de la Santa Compaña se adueña de las calles de Cambados con un aterrador desfile

Pequeños y mayores participaron en la comitiva Gonzalo Salgado

En la oscuridad de la noche una marcha de almas en pena se adueñaron esta tarde de las calles de Cambados. Así, cientos de personas se sumaron al terrorífico desfile de la Santa Compaña musical. Caracterizados con los más aterradores disfraces, niños y adultos, acompañados de la música de la Banda de Música Xuvenil del CMUS, infundieron terror a lo largo de un itinerario que realizaron a la tenue luz de las velas y en la oscuridad más absoluta. Una tarde-noche de música, pero también para celebrar un Samaín que este año viene con retraso, tras suspenderse la programación prevista en la pasada semana en solidaridad con el accidente de Urda.

Así pues, las calles de Cambados quedaron inmortalizadas con una terrorífica postal que se está convirtiendo ya en tradición del Samaín en la villa del albariño, por lo vistoso que es el desfile y la música que acompaña, pero también su capacidad de atraer a multitudes que cada año recorres las calles de Cambados bajo la penumbra.