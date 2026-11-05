Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

La marcha de la Santa Compaña se adueña de las calles de Cambados con un aterrador desfile

A. Louro
05/11/2026 21:37
Pequeños y mayores participaron en la comitiva
Pequeños y mayores participaron en la comitiva
Gonzalo Salgado
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

En la oscuridad de la noche una marcha de almas en pena se adueñaron esta tarde de las calles de Cambados. Así, cientos de personas se sumaron al terrorífico desfile de la Santa Compaña musical. Caracterizados con los más aterradores disfraces, niños y adultos, acompañados de la música de la Banda de Música Xuvenil del CMUS, infundieron terror a lo largo de un itinerario que realizaron a la tenue luz de las velas y en la oscuridad más absoluta. Una tarde-noche de música, pero también para celebrar un Samaín que este año viene con retraso, tras suspenderse la programación prevista en la pasada semana en solidaridad con el accidente de Urda.

Así pues, las calles de Cambados quedaron inmortalizadas con una terrorífica postal que se está convirtiendo ya en tradición del Samaín en la villa del albariño, por lo vistoso que es el desfile y la música que acompaña, pero también su capacidad de atraer a multitudes que cada año recorres las calles de Cambados bajo la penumbra.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620